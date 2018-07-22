اعتراض طائرة فوق منتجع ترامب للغولف

أعلن البيت الأبيض الأحد أن طائرة عسكرية من نوع F-16 اعترضت طائرة صغيرة اخترقت منطقة حظر الطيران في محيط نادي بيدمينستر للغولف بولاية نيو جيرزي حيث يقضي الرئيس دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي ولترز أن "الطائرة الصغيرة أجبرت على النزول في مطار مجاور حيث خضع ربانها للاستجواب من طرف عناصر الخدمة السرية وتبين أنه لم يكن يمثل تهديدا أمنيا".

ومنذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أعلن الجيش الأميركي تنفيذ نحو 1800 عملية مماثلة عبر اعتراض طائرات غير عسكرية.

وكان الرئيس دونالد ترامب وصل إلى نيو جيرزي بعد ظهر الجمعة ليقضي عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن يعود لواشنطن في وقت لاحق الأحد.