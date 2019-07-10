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رياضة

اعتذار الفراعنة يثير استياء الجمهور

منتخب مصر

أثار شريط فيديو دعائي يظهر عددا من لاعبي المنتخب المصري وهم يعتذرون لجمهورهم عن خروجهم المبكر من كأس الأمم الإفريقية، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

وظهر في الشريط الخاص بإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للمنتخب، كل من تريزيجيه وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وأحمد المحمدي ومحمود علاء.

شريحة واسعة من جمهور التواصل عبرت عن استيائها البالغ من الشريط، واعتبره معتز، في حسابه على تويتر، بأنه مدفوع الأجر:

بينما علق حسام رامون عليه بالقول "أسوأ جيل كورة، لا روح لا عزيمة لا غيرة":

ورأى مغردون أن الفيديو يمثل "قمة الاستهتار واللامبالاة".

بينما قال أبو عمر إن "الاعتذار سيئ... وغرضه التكسب".

ودعا عمر سودي نجوم المنتخب إلى ترك اللعب والتفرغ للإعلانات

وعلى الرغم من استضافة مصر البطولة، إلا أن منتخبها الوطني خرج من دور الـ 16، بخسارة مؤلمة أمام جنوب إفريقيا، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة للجماهير المصرية.

وجراء الحادثة، قرر اتحاد الكرة المصري إقالة المدرب المكسيكي خافيير أغيري، قبل إعلان استقالته لاحقا.

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