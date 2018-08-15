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من أميركا

بنسلفانيا: 300 رجل دين في قفص الاتهام

كنيسة في بنسلفانيا

أصدرت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا تقريرا يشرح بالتفصيل انتهاكات جنسية ضد أطفال في الكنيسة الكاثوليكية ويكشف أسماء أكثر من 300 من رجال الدين المتهمين بممارسة هذه الانتهاكات.

ووجد التحقيق، الذي أجرته هيئة محلفين كبرى، أن أكثر من ألف طفل تعرضوا لانتهاكات جنسية من أعضاء ست أبرشيات في الولاية منذ أربعينيات القرن الماضي.

وتحدث التحقيق عن عمليات تعتيم ممنهجة من قبل الكنيسة التي حاولت حماية سمعتها أكثر من اهتمامها برعاية الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من ألف طفل، تم التحقق منهم من خلال سجلات الكنيسة.

تقرير "الحرة" عن الانتهاكات الجنسية التي اتهم فيها مئات رجال الدين في ولاية بنسلفانيا:

الولايات المتحدة..اعتداءات جنسية أبطالها رجال دين وهيئة المحلفين تصدر تقريرها
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الولايات المتحدة..اعتداءات جنسية أبطالها رجال دين وهيئة المحلفين تصدر تقريرها

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