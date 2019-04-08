شيكاغو.. إصابة 24 شخصا بالرصاص في فترة قصيرة

أصيب 24 شخصا في حوادث إطلاق نار متفرقة في شيكاغو في فترة زمنية لا تتعدى 30 ساعة.

وأصيب في حوادث إطلاق النار ثلاثة أطفال أعمارهم تحت 13 عاما، وقتل ثلاثة أشخاص آخرين بسبب الإصابات التي تعرضوا لها.

وفتحت السلطات تحقيقات في حوادث إطلاق نار مختلفة، وفقا لصحيفة شيكاغو تريبيون.

وتحقق الشرطة في الحوادث وجرائم القتل، والتي كان أبرزها إطلاق نار جماعي على ستة أشخاص خلال حفل عائلي في ويست إنغلود وأصيب خلالها طفل في ظهره وطفلة في وجهها.

وتشير الصحيفة إلى زيادة نسب العنف والجريمة في شيكاغو مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.