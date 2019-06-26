اشتعل البتكوين! سعر الصرف يتجاوز 13 ألف دولار

قفزت عملة بتكوين لأعلى مستوياتها في 18 شهرا الأربعاء بفعل تدفقات الاستثمار عليها كملاذ آمن وتنامي التوقعات بأن عملة ليبرا التابعة لفيسبوك قد تحدث تحولا كبيرا في استثمارات العملة المشفرة.

وقال رئيس استراتيجيات السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" مايكل هيوسون "من الواضح أنها تستفيد من نوع ما من التدفقات التي يستفيد منها الذهب أيضا".

وأضاف "لديك كل هذه الأمور الجارية بشأن ليبرا ما يجدد الاهتمام بعملة بتكوين".

وصعدت بتكوين حوالي 15 في المئة إلى 13499.82 دولار متجاوزة مستوى 13 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير 2018.

ومنذ بداية العام الحالي، زادت قيمة بتكوين بمقدار ثلاثة أمثالها بعد أن انخفضت العام الماضي.