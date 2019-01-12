اشتباكات في الحديدة

اندلعت اشتباكات صباح السبت في الحديدة بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين، رغم الهدنة الهشة في المدينة اليمنية الاستراتيجية، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وترددت في القسم الجنوبي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح السبت أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وفقا للوكالة.

وفي وقت لاحق تراجعت حدة الاشتباكات التي أصبحت متقطعة.

ويسري وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الاول/ديسمبر.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في 13 كانون الأول/ديسمبر، وافق المتمردون على إعادة الانتشار من الحديدة التي تدخل عبر مينائها غالبية المساعدات والمواد الغذائية.

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي قد زارت ميناء الحديدة الجمعة والتقت مسؤولين محليين هناك.

وقال مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي إن زيارتها تهدف "للاطلاع على الأوضاع الإنسانية (...) والتأكد من وصول المساعدات عبر الميناء بموجب اتفاقية ستوكهولم".

وميناء الحديدة هو نقطة دخول المساعدات الغذائية إلى 14 مليون يمني على حافة المجاعة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة، ويشكل جبهة رئيسية في حرب اليمن.

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد.

ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب حوالي 10 آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.