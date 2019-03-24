اشتباكات في الباغوز بعد إعلان سيطرة 'قسد'

دارت اشتباكات عنيفة الأحد بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية و مقاتلين من تنظيم داعش في منطقة الباغوز، وذلك بعد يوم من إعلان "قسد" نهاية التنظيم والسيطرة على كامل البلدة.

و أفاد مراسل الحرة في شمال شرق سوريا بأن نحو 30 عنصراً من "داعش" ظهروا بشكل مفاجئ في منطقة "جهفة الباغوز" واشتبكت مع قوات سوريا الديمقراطية و قامت قوات التحالف الدولي بقصف النفق الذي كانت تتحصن فيه المجموعة.

وسلم عشرات المقاتلين من تنظيم داعش أنفسهم الأحد لقوات سوريا الديموقراطية"، بعد خروجهم من أنفاق كانوا يختبئون داخلها في بلدة الباغوز، وفق جياكر أمد المسؤول الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

و قال عدنان عفرين القيادي في قوات سوريا الديموقراطية إنهم عثروا على مقبرة جماعية في بلدة الباغوز تضم عشرات من الجثث و يعتقد بأنها لنساء أيزيديات قام مسلحو التنظيم بتصفيتهم خلال سير المعارك في بلدة الباغوز.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت تحرير بلدة الباغوز والتي كانت آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا.