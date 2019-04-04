ضحايا باشتباكات بين قوات أفغانية وطالبان

أفاد مراسل الحرة في أفغانستان الخميس بمقتل وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن في مواجهات عنيفة مع مسلحين من حركة طالبان في ولاية بادغيس غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية في ولاية بادغيس لمراسل الحرة أن المواجهات المستمرة منذ مساء الأربعاء تركزت في مديرية بالا مرغاب على الحدود مع تركمانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن القوات الحكومية انسحبت من عدد من المواقع العسكرية تفاديا لوقوع ضحايا مدنيين.

وتابع المتحدث أن ضربات جوية استهدفت تحركات عناصر طالبان في المنطقة وألحقت خسائر فادحة في صفوفهم.

وتأتي المواجهات بين الطرفين بعد إعلان وزارة الدفاع الأفغانية بدء حملتها العسكرية على طالبان التي تتواصل في مختلف مناطق البلاد.

وكان تسعة شرطيين أفغان قتلوا السبت الماضي حين اقتحم مقاتلون من حركة طالبان حاجزين للشرطة ثم نصبوا كمينا في غزنة شرقي أفغانستان.

وجاءت هذه الهجمات فيما تسعى الولايات المتحدة لرعاية اتفاق سلام بين حركة طالبان وحكومة كابول بعد أكثر من 17 عاما على الاجتياح الأميركي الذي أطاح نظام طالبان.