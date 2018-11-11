تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن تبادل إطلاق نار حدث مع مسلحين فلسطينيين خلال عملية للجيش في محيط قطاع غزة الأحد.

وذكرت مصادر فلسطينية لمراسلة الحرة في غزة أن خمسة عناصر ينتمون لكتائب القسام قتلوا وأصيب 11 آخرون خلال "صد هجوم إسرائيلي" في القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بمقتل ستة أشخاص بينهم قياديان في حركة حماس.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان التجمعات السكنية الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة البقاء "قرب الغرف الآمنة، وذلك بسبب توقعات بأن تطلق فصائل فلسطينية قذائف باتجاه إسرائيل".

ونفى الجيش في تغريدة التقارير التي تحدثت عن اختطاف أحد جنوده خلال العملية في غزة.​

وأطلقت صفارات الإنذار في بعض المناطق الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بينما تصدت منظومة القبة الحديدية إلى قذيفتين.

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارته إلى باريس على خلفية الأحداث في غزة.