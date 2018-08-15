اسرائيل تعيد فتح معبر للبضائع مع غزة

أعادت إسرائيل الأربعاء فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، المغلق منذ التاسع من تموز/يوليو بسبب التوتر على الحدود.

ودخلت الأربعاء عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع بما فيها الوقود، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن المعبر أعيد فتحه.

ومنذ التاسع من تموز/يوليو، تمنع إسرائيل الجزء الأكبر من البضائع من المرور بما في ذلك شحنات المحروقات الأساسية للقطاع.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح "إنه سيتم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي، ولقطاع المواصلات، من بينهم 300 شاحنة محملة بمواد بناء".

وأشار إلى أنه "سيتم ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة".

وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد صرح الاثنين أنه لا مفر من جولة أخرى من القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال إن "السؤال ليس إذا كانت هناك جولة قتال قادمة، بل السؤال هو متى؟".