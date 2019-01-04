استهداف مشبوه بتفجير مدمرة أميركية باليمن

قال الجيش الأميركي الجمعة إن ضربة جوية استهدفت متشددا في اليمن، يعتقد أنه أحد المخططين لتفجير المدمرة الأميركية كول في عام 2000، لكن نتائج الضربة لا تزال تخضع التقييم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن الضربة التي نفذت في الأول من يناير كانون الثاني في محافظة مأرب اليمنية استهدفت جمال البدوي، الذي وجهت إليه هيئة محلفين اتحادية الاتهام في 2003 والمطلوب لدوره في الهجوم. وفر من السجن في اليمن مرتين، في 2003 ثم في 2006​.

وهناك جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله.

وفي 12 من أكتوبر تشرين الأول عام 2000 فجر رجلان في زورق صغير شحنات ناسفة إلى جوار المدمرة المسلحة بصواريخ موجهة لدى إعادة تزودها بالوقود في عدن مما أسفر عن مقتل 17 بحارا وإصابة أكثر من 30.