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استنفار في نينوى بعد حريق المشراق

حريق في أحد حقول زراعة الحنطة في العراق - أرشيف

أعلن مصدر في الدفاع المدني العراقي اندلاع حريق ضمن محيط معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل.

وقال النقيب عمر جمال في الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء إن "الحريق اندلع ضمن محيط كبريت المشرق على بعد نحو ٢٠ كيلومترا جنوب الموصل وأن 11عجلة إطفاء تعمل على إخماد الحريق ومكافحته من أجل عدم انتشار الحريق داخل المعمل".

وقالت مصادر أمنية إن "مخلفات الكبريت المحترقة بدأت تولد انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنيين القريبين من موقع الحادث".

وأعلن محافظ نينوى منصور المرعيدي النفير العام، ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في إخماد الحرائق.

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