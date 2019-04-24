استمع إلى صوت المريخ

تمكن مسبار تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) من قياس وتسجيل ما يرجح أنه زلزال حدث على كوكب المريخ، وذلك للمرة الأولى في التاريخ على الإطلاق، حسب بيان لناسا.

ووصف ناسا الزلزال الذي وقع يوم السادس من نيسان/أبريل الجاري بأنه "علامة فارقة" لفريق المسبار الآلي (إنسايت) الذي استخدم مقياس الزلازل "SEIS" لتسجيل الحدث.

وقالت ناسا إنه للمرة الأولى تم تسجيل هزة من داخل الكوكب الأحمر وليس من سطحه.

وسوف يتولى العلماء دراسة البيانات المتاحة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الزلزال، لكن هذا الزلزال بحسب ناسا، كان صغيرا، ما يضعف إمكانية أن يكشف الكثير عن أسرار ما تحت سطح الكوكب الأحمر، وهو ما يعتبر أحد أهداف مهمة (إنسايت).

وجاء في البيان أن "حجم الزلزال المسجل يشبه الزلازل التي سجلت على سطح القمر خلال رحلات أبولو".

ونشرت ناسا مقطعا صوتيا، يظهر ثلاثة أصوات مختلفة على الترتيب، هي صوت رياح مريخية، وصوت الزلزال ذاته، وصوت الذراع الروبوتية للمركبة الفضائية وهي تتحرك لالتقاط صور:

ومسبار (إنسايت)، الذي وصل الكوكب الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أول مسبار مخصص لكشف أسرار ما تحت سطح الكواكب. ومن المقرر أن يقضى هناك 24 شهرا، أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا، في الحفر في أعماق الكوكب.

وتقول ناسا إن دراسة أعماق المريخ يمكن أن تساعد في معرفة كيفية تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية قبل أكثر من أربعة مليارات سنة.