استقالة وزيرة القوات الجوية الأميركية

أعلنت وزيرة القوات الجوية الأميركية هيذر ويلسون الجمعة استقالتها بعد حوالي عامين ونصف العام لها في المنصب.

وقالت في تغريدة على تويتر "اليوم أبلغت الرئيس أنني سأستقيل من منصب وزيرة القوات الجوية لأتولى رئاسة جامعة تكساس في إل باسو".

وأضافت "لقد كان شرفا لي الخدمة" في الوزارة، معربة عن فخرها للتقدم الذي تم تسجيله على صعيد استعداد وقوة القوات الجوية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن ويلسون ستغادر منصبها في 31 أيار/مايو المقبل.

يذكر أن مجلس الشيوخ وافق على تثبيت ويلسون في منصبها في مايو/ أيار 2017، ما جعلها أول وزيرة في القوات المسلحة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

لكن تقارير تحدثت عن أن وضعها في المنصب عرف عدم استقرار في الأشهر القليلة الماضية بسبب خلافات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان حول قوة الفضاء الأميركية الجديدة، بحسب ما ذكره موقع AirForce Times المتخصص في أخبار سلاح الجو.

وتحدثت صحيفة فورين بوليسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن اعتزام الرئيس ترامب إقالة ويلسون بعد الانتخابات النصفية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.