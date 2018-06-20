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من أميركا

استقالة نائب كبير موظفي البيت الأبيض

مساعد كبير موظفي البيت الأبيض جو هاغن

تقدم نائب كبير موظفي البيت الأبيض جو هاغن (62 عاما) باستقالته من منصبه.

وقال الرئيس دونالد ترامب في بيان إنه "كان قيمة كبيرة لإدارتي. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق".

ولعب المسؤول الأميركي المستقبل دورا كبيرا في تنظيم القمة التاريخية التي جمعت ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 حزيران/يونيو الماضي.

وأفاد مسؤولون بأنه سيعمل في القطاع الخاص بعد انتهاء خدمته يوم السادس من تموز/يوليو المقبل.

وكان هاغن قد عمل في إدارات جمهورية سابقة (رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن).

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