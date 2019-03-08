استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض الجمعة استقالة مدير إعلامه بيل شاين بعد أقل من عام له في المنصب.

وينتقل شاين الذي كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شبكة FoxNews، للعمل كمشتشار كبير في حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقرر عقدها العام المقبل.

وقال ترامب في بيان إن شاين "قام بعمل ممتاز خلال خدمته لي وللإدارة"، مضيفا "سنشتاق إليه في البيت الأبيض لكنني أتطلع للعمل معه خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن شاين سلم استقالته للرئيس ترامب مساء الخميس.