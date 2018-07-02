ترامب يتطلع إلى العمل مع الرئيس المكسيكي الجديد

هنّأ الرئيس دونالد ترامب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لفوزه في الاقتراع الذي أجري يوم الأحد.

وأكد الرئيس في تغريدة تطلعه الشديد "للعمل معه"، وكتب: "هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة الولايات المتحدة والمكسيك".

تحديث: 04:08 ت غ

رجحت استطلاعات رأي أجريت بعد الخروج من مراكز الاقتراع التي خصصت للتصويت في الانتخابات الرئاسية المكسيكية الأحد، فوز اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فيما أقر اثنان من منافسيه بالهزيمة.

وحقق أوبرادور الأحد انتصارا كبيرا في الانتخابات، وأهدى بذلك انتصارا تاريخيا لليسار في البلاد، فبحسب ثلاثة مراكز استطلاع، حلّ أوبرادور في الطليعة بأكثر من 40 في المئة من الأصوات.

وأقر المرشحان، المحافظ ريكاردو أنايا، وخوسيه أنطونيو ميادي من "الحزب المؤسساتي الثوري" بخسارتهما وبفوز اليسار.

وقال ميادي: "إن أوبرادور حصل على الأغلبية. من أجل خير المكسيك، أتمنى له أكبر النجاحات".

وأدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم الأحد في انتخابات عامة جرت على وقع غضب عميق بسبب تفشي الفساد والعنف.

ويسود انطباع شعبي بأن الطبقة السياسية التقليدية، التي تنهشها فضائح الفساد، لا تحرك ساكنا من أجل التصدي لظاهرة تهريب المخدرات.

واستغل أوبرادور الملقب بـ"أملو" (64 عاما) غضب الناخبين بتقديم نفسه على أنه المرشح المناهض للمؤسسات التقليدية، الذي سيطرد "مافيا السلطة".

وكان "أملو" الأول في الطابور للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في حي تلالبان في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث وصف الانتخابات بأنها "تاريخية".

وقال لمئات الصحافيين الذين احتشدوا عند المدخل "نحن نمثل إمكانية التغيير الحقيقي والتحول".