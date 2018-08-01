أفغانستان.. استسلام 150 مقاتلا من داعش

كشف مسؤولون أفغان أن أكثر من 150 عنصرا من مقاتلي تنظيم داعش استسلموا للقوات الحكومية إثر هجوم شنته طالبان في ولاية جاوزجان.

وقال رئيس شرطة الولاية الجنرال فقير محمد جاوزجاني، إن 152 مقاتلا استسلموا الأربعاء من بينهم قائدهم المدعو حبيب الرحمن.

وأفاد رئيس مجلس الولاية عبد الحي حياة بأن استسلامهم جاء بعد أن قامت طالبان بإحضار تعزيزات ضخمة إلى منطقتين في الولاية في الأسابيع الأخيرة.

وتقاتل كل من حركة طالبان وداعش للإطاحة بالحكومة الأفغانية ولفرض شكل متشدد من الحكم الإسلامي، لكن الجماعتين منقسمتان بشدة حول القيادة والإيديولوجيا والتكتيكات.

وأشارت طالبان في بيان إلى أنها قتلت العشرات من مقاتلي داعش واعتقلت أكثر من 130 في ولاية جاوزجان، فيما قتل 17 مقاتلا من طالبان وأصيب 13 آخرون.

وفي حدث منفصل، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن موظفة في المنظمة الدولية للهجرة كانت بين القتلى وجرح آخر في هجوم منسق على "مركز للاجئين والإعادة إلى الوطن" في مدينة جلال آباد شرقي البلاد الثلاثاء.

وأدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي أودى بحياة 15 شخصا وأصاب 15 آخرين بجروح.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان إن الموظفة القتيلة كانت تبلغ من العمر 22 عاما توفي زوجها في تفجير وقع في كابول قبل ثلاث سنوات.

وأضافت أنها خلفت ابنة تبلغ من العمر ست سنوات.