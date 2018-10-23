استراليا تفرض عقوبات على ضباط من ميانمار

فرضت استراليا الثلاثاء حظرا على السفر وعقوبات مالية على خمسة ضباط كبار بجيش ميانمار متهمين بإجازة أعمال عنف وحشية ارتكبتها وحدات تحت قيادتهم مع المسلمين الروهينغا، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية، ماريس بين في بيان "لقد فرضت الآن عقوبات مالية وحظر السفر على خمسة ضباط في جيش ميانمار مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها وحدات تحت قيادتهم".

واستراليا التي كانت تقدم من قبل تدريبا لجيش ميانمار والتي امتنعت عن فرض عقوبات، تحركت الثلاثاء باستهداف أربعة من القادة الذين ذكرهم تقرير سابق للأمم المتحدة وقائد كبير آخر.

واتهم تقرير للأمم المتحدة صدر في الآونة الأخيرة جيش ميانمار بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل جماعي بهدف "الإبادة الجماعية"، وطالب بمحاكمة القائد العام وخمسة من القادة العسكريين بموجب القانون الدولي.

ووفقا لوكالات الأمم المتحدة، فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ميانمار ذات الغالبية البوذية إلى بنغلادش المجاورة العام الماضي عقب عملية أمنية نفذها جيش ميانمار بعد هجمات شنها مقاتلون من الروهينغا على مواقع أمنية في آب/أغسطس من العام الماضي.ونفت ميانمار أغلب ما ورد في التقرير، وألقت باللائمة في معظم الروايات المتعلقة بارتكاب أفعال وحشية على "إرهابيين" من الروهينغا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودا مماثلة على قادة عكسريين كبار في آب/أغسطس، كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودا في حزيران/يونيو.