استراتيجية أميركية لمنع الإرهابيين من أسلحة الدمار الشامل

وافق الرئيس دونالد ترامب على استراتيجية وطنية جديدة لإبقاء أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن أيدي الإرهابيين، حسب ما ذكر بيان للبيت الأبيض الاثنين.

وتشمل هذه الاستراتيجية خطوات لمنع تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة من الحصول على أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على منع الإرهابيين من استخدام أسلحة الدمار الشامل في شن هجمات ومنع "الدول المعادية" من مساعدتهم.

وستعمل واشنطن على تعزيز دفاعاتها لتتمكن من صد أي هجوم إرهابي محتمل يعتمد على هذا النوع من الأسلحة.

وحسب الاستراتيجية الجديدة، ستساعد واشنطن دولا أخرى عند الحاجة في بناء قدراتها اللازمة لمواجهة هذه الهجمات.