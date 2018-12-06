سحب دفعات من أيبوبروفين للرضع

استدعت شركة "تريس فارما" الأربعاء بشكل طوعي ثلاث دفعات من دواء "أيبوبروفين" من النوع المخصص للأطفال الرضع لأنه زائد التركيز.

وسوف يسحب الدواء Ibuprofen Concentrated Oral Suspension المستعمل لتخفيض درجة الحرارة والألم من متاجر في الولايات المتحدة مثل وولمارت وصيدليات "سي في أس" ومتاجر فاميلي دولار التي يباع فيها.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن الأطفال الذين هم أكثر عرضة لتركيز أعلى من الدواء يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابات الكلوية الدائمة المرتبطة بالأدوية المضادة للالتهاب، وكذلك الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وطنين الأذن والصداع ونزيف الجهاز الهضمي.