Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

استجواب البشير بتهم فساد

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

قال النائب العام بالسودان في بيان الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وكان النائب العام قد بدأ التحقيق مع البشير في الشهر الماضي إثر العثور على مبالغ مالية ضخمة في منزله دون سند قانوني.

وفي وقت سابق من الأحد، حث رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في تغريدة النائب العام، على الاستعجال في استجواب رموز النظام السابق المعتقلين: ​

​ وعزل الجيش البشير في 11 نيسان/ أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر 30 عاما.

والبشير مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في فظائع تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر الأحد بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عين عباس علي بابكر رئيسا جديدا للقضاء، خلفا للمقال عبد المجيد إدريس.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG