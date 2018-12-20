إعفاء العراق من العقوبات على إيران لمدة محدودة

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" أن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 90 يوما، لمواصلة دفع فواتير الكهرباء المستورد من إيران.

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وقال المسؤول الأميركي - الذي رفض الكشف عن اسمه - إن واشنطن ستواصل العمل مع بغداد لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة استقلاليته في مجال الطاقة.

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مشيرا إلى أن هذه الهجود ستستمر لدعم استخدام العراق لموارده الطبيعية، وتفعيل الاقتصاد والتنمية العراقية والتشجيع على قيام عراق ديمقراطي مزدهر خال من النفوذ الإيراني.

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وزاد أن الولايات المتحدة ستتابع المحادثات مع شركائها في العراق بشأن العقوبات المرتبطة بإيران.