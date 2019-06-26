استبعاد عمرو وردة من المنتخب المصري

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة وبعد التشاور مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للفراعنة، استبعاد عمرو وردة، جناح باوك اليوناني، من المعسكر لأسباب انضباطية.

وأفاد الاتحاد، في تغريدة على تويتر، بأن أبو ريدة عقد جلسة عاجلة مع أغيري صباح الأربعاء، واتفق الثنائي على استبعاد وردة بشكل نهائي من المعسكر، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز للفريق.

ويأتي استبعاد وردة على إثر حديث دار بينه وبين عارضة أزياء مصرية على إنستغرام واتهمته قبل أيام قليلة بالتحرش بها، ثم تداول شريط فيديو فاضح نسب إليه الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي.