استئناف المفاوضات التجارية الأميركية الصينية

استأنفت الولايات المتحدة والصين صباح الخميس مفاوضاتهما التجارية في بكين على مستوى رئيسي الوفدين وذلك قبل نحو أسبوعين من انتهاء مهلمة حددتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل فرض حزمة عقوبات جديدة على الصين.

وصافح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن وممثل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أمام عدسات المصورين قبل أن بدء مباحثاتهم في مقر دياويوتاي الدبلوماسي، وهو منتزه في غرب العاصمة الصينية.

وأجبر الصحافيون على مغادرة المكان قبل أن يبدأ الوفدان مباحثاتهما.

وقبيل مغادرته الفندق متوجها إلى مكان الاجتماع قال منوشن للصحافيين إنه ينتظر "بفارغ الصبر" إجراء هذه المباحثات مع المسؤولين الصينيين.

ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى الأول من آذار/مارس لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الخلافات التجارية بين البلدين، قبل أن ترفع رسومها الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة سنويا من 10 في المئة حاليا إلى 25 في المئة.

وفي هذه الأثناء، أكد الرئيس الأميركي الثلاثاء أنه يمكن أن يمدد المهلة في حال "كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، اتفاق حقيقي". وذكر مصدر قريب من الملف لوكالة بلومبرغ للأنباء المالية، أن الهدنة قد تمدد 60 يوما إضافيا.

وسبق المحادثات التي ستستمر حتى الجمعة، نقاشات على مستوى أدنى.

وبعد محادثات سابقة في واشنطن أثارت تفاؤلا الشهر الماضي، أرسلت إدارة ترامب إشارات متضاربة الأسبوع الماضي مع تأكيدها على أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل" قبل أن تتمكن القوتان الاقتصاديتان العالميتان من تخطي خلافاتهما.

وتريد واشنطن التي تشكو من الفائض التجاري الضخم الذي تحققه الصين من مبادلاتهما التجارية الثنائية، أن تضع بكين أيضا حدا لممارسات يراها الأميركيون غير منصفة، ومنها سرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلي الصيني.

وبدت الأسواق المالية متفائلة خلال الأيام الماضية، على غرار الإعلام الرسمي الصيني الذي يبدو أنه على ثقة بأن القوتين ستتوصلان فعلا لاتفاق.