استئناف المحادثات التجارية الأميركية الصينية

استأنفت الولايات المتحدة والصين الأربعاء مفاوضات تجارية حساسة في مناخ متوتر عززته سلسلة اتهامات ضد عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" ومديرته التنفيذية.

وترأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب في ختام المحادثات الخميس.

أما الوفد الأميركي، فيقوده الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر.

ولم يدل المسؤولان بأي تعليق لدى جلوسهما إلى طاولة المفاوضات، محاطين كل بفريقه.

وأكد لايتهايزر في وقت سابق أن القوتين الكبيرتين لن تتنافسا على المركز المهيمن في صناعات التكنولوجيا المتقدمة المستقبلية.

وأطلقت الصين في عام 2015 برنامج "صنع في الصين 2025"، الهادف إلى تحويل البلاد إلى قوة عالمية رائدة في صناعات المستقبل، سواء في الملاحة الجوية وعلم الروبوتات والاتصالات السلكية واللاسلكية أو الذكاء الاصطناعي والمركبات المسيرة بالطاقة الجديدة.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده لأن يكون الاقتصاد الصيني بحالة جيدة، ولكن ليس على حساب الشركات الأميركية وخبراتها.



