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من أميركا

ارتفاع قياسي في وول ستريت

رقم قياسي لمؤشر اس اند بي 500

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية مستوى إغلاق قياسيا، مرتفعا يوم الخميس مدعوما بتوقعات في بورصة وول ستريت بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، ربما الشهر المقبل، لمنع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من تعطيل النمو الاقتصادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 249.17 نقطة، أو 0.94%، إلى 26753.17 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.72 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 2954.18 نقطة محطما مستواه القياسي السابق البالغ 2945.83 نقطة الذي سجله في 30 أبريل.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 64.02 نقطة، أو 0.8%، إلى 8051.34 نقطة.

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