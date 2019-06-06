ارتفاع عدد قتلى العنف في السودان

قال وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد الجبار الخميس إن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع يوم الاثنين ارتفع إلى 61 قتيلا، بعدما كان العدد 46.

وقال عبد الجبار لوكالة رويترز إن من بين الوفيات الموثقة 52 من العاصمة الخرطوم بينهم 49 مدنيا قتلوا بأعيرة نارية وثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم طعنا، مشيرا إلى أن الباقين من ولايات أخرى.

وفض المجلس العسكري في الثالث من الشهر الجاري الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط قتلى والجرحى.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، العضو في التحالف الذي يقود التظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر، قد أعلنت الأربعاء أن عدد القتلى بلغ 108 فضلا عن مئات الجرحى.

ويشهد السودان منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات بدأت ضد ارتفاع أسعار الخبز وأفضت إلى إطاحة الرئيس عمر حسن البشير في 11 نيسان/أبريل.

لكن الاحتجاجات استمرت مع تولي مجلس عسكري السلطة، للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.