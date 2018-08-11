ارتفاع عدد ضحايا حرائق اليونان

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت في 23 تموز/يوليو الماضي في منتجع ماتي قرب العاصمة اليونانية أثينا، إلى 94 قتيلا، بعد وفاة امرأة متأثرة بجراحها، حسبما أعلنت وزارة الصحة اليونانية السبت.

واوضحت الوزارة أن المرأة التي تبلغ من العمر 57 عاما هي الشخص الحادي عشر الذي يلقى حتفه متأثرا بجراحه جراء الحريق.

وأضافت أن 31 من ضحايا الحريق لا يزالون في المستشفى، بينهم ثمانية في العناية المركزة.

ولقيت الغالبية العظمى من الضحايا حتفها في الحريق نفسه، رغم أن آخرين ماتوا غرقا في البحر أثناء فرارهم من النيران.

وتظهر قاعدة البيانات التي يحتفظ بها مركز أبحاث وبائيات الكوارث في بروكسل أن هذا الحريق هو الأكثر فتكا في أوروبا منذ عام 1900.