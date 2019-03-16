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نيوزيلندا.. هؤلاء هم الضحايا العرب

New Zealand

قالت أسرة السعودي محسن المزيني إنه توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في إطلاق نار على مسجدين في كريستشيرش في نيوزيلندا، حسب قناة العربية السعودية.

وكانت السفارة السعودية في نيوزيلندا أعلنت إصابة سعوديين في الاعتداء.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الاعتداء إلى 50.

وأعلنت وزارة الهجرة المصرية وجود أربعة مصريين بين ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعلن الأردن أن اثنين من مواطنيه بين القتلى وأن ثمانية آخرين بين الجرحى.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية إصابة عراقي برصاصة في العمود الفقري، وقالت إن عملية ناجحة أجريت له وإنه في حالة مستقرة.

​وتحدث السفير الفلسطيني لدى أستراليا ونيوزيلندا عن وجود معلومات أولية تشير إلى مقتل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة آخرين.

ضحايا أردنيون في اعتداء نيوزيلاندا
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ضحايا أردنيون في اعتداء نيوزيلاندا

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ونظمت عدة فعاليات تضامنية في العالم العربي مع الضحايا.

وقال الأزهر في بيان رسمي إن مطلق النار في نيوزيلندا وداعش نبتان من جذر واحد.

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