نيوزيلندا.. هؤلاء هم الضحايا العرب

قالت أسرة السعودي محسن المزيني إنه توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في إطلاق نار على مسجدين في كريستشيرش في نيوزيلندا، حسب قناة العربية السعودية.

وكانت السفارة السعودية في نيوزيلندا أعلنت إصابة سعوديين في الاعتداء.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الاعتداء إلى 50.

وأعلنت وزارة الهجرة المصرية وجود أربعة مصريين بين ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعلن الأردن أن اثنين من مواطنيه بين القتلى وأن ثمانية آخرين بين الجرحى.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية إصابة عراقي برصاصة في العمود الفقري، وقالت إن عملية ناجحة أجريت له وإنه في حالة مستقرة.

​وتحدث السفير الفلسطيني لدى أستراليا ونيوزيلندا عن وجود معلومات أولية تشير إلى مقتل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة آخرين.

ونظمت عدة فعاليات تضامنية في العالم العربي مع الضحايا.

وقال الأزهر في بيان رسمي إن مطلق النار في نيوزيلندا وداعش نبتان من جذر واحد.