ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات إيران

لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 100 في فيضانات من النادر ان تحدث في إيران، حسب حصيلة رسمية مؤقتة.

ولقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 98 آخرون في مدينة شيراز وحدها وتوفي شخص في كرمانشاه وشخص آخر في لورستان، وشخصان في محافظتي خوزستان وكهكيلويه وبويرأحمد، حسب حصيلة مؤقتة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن حاكم كهكيلويه وبويراحمد قوله إن الانزلاقات الأرضية قد طمرت إحدى قرى المحافظة بعيد إجلاء سكانها.

وقالت وزارة الصحة الايرانية إن 110 أشخاص على الأقل قد أصيبوا بجروح، وأعلن الهلال الأحمر الإيراني إقامة مراكز لإيواء أكثر من 25 ألف شخص.

وسُجلت هذه الفيضانات الكارثية في أوج فترة الاحتفالات في إيران بالعام الجديد.

وشملت هذه الفيضانات النادرة في حجمها في بلد قاحل، أساسا الغرب والجنوب. وفي بعض المناطق بلغت كميات الأمطار في 24 ساعة أكثر من نصف التساقطات المطرية السنوية.

ولا تزال 20 من محافظات إيران الـ31 تشهد فيضانات، حسب التلفزيون العام.

وتم إخلاء قرى، وانقطع التيار الكهربائي والماء في 100 قرية.