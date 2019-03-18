ارتفاع حصيلة قتلى سيول إندونيسيا

رفعت السلطات الإندونيسية عدد قتلى السيول والانهيارات الأرضية في إقليم بابوا بأقصى شرق البلاد إلى نحو 80 قتيلا الاثنين فيما دعا الرئيس جوكو ويدودو إلى الإجلاء العاجل للضحايا من المناطق المدمرة.

ووقعت السيول والانهيارات الأرضية مطلع الأسبوع بعد سقوط أمطار غزيرة على سلسلة جبال سايكلوبس التي اختفى جزء كبير من الغطاء النباتي فيها لأن القرويين والمزارعين يقطعون الأشجار للحصول على الأخشاب وبغرض الزراعة.

وارتفع عدد القتلى من 58 إلى نحو 80 قتيلا بعدما عثر عمال الإنقاذ على المزيد من الضحايا وهم يزيلون الطمي والصخور والأشجار المقطوعة من المنطقة القريبة من مدينة جايابورا عاصمة الإقليم بما في ذلك طريق طوله 70 كيلومترا.

وحث ويدودو عمال الإنقاذ على تكثيف جهودهم للعثور على 43 مفقودا.

وأضاف في بيان نشره على موقع إنستجرام "المهم هو إدارة عملية الإجلاء".

وتشرد ما يربو على أربعة آلاف شخص ويحتمون بخيام ومدارس ومبان حكومية.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو إن سلطات مكافحة الكوارث حذرت مسؤولي الإقليم من خطر السيول بسبب إزالة الغابات.

وأرسلت الحكومة المركزية بعض الشتلات العام الماضي أملا في المساعدة على استعادة جزء من الغابات.