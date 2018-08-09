أندونيسيا.. زلزل ثالث يضرب لومبوك

ضربت هزة ارتدادية جزيرة لومبوك الإندونيسية الخميس، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضربها يوم الأحد الماضي إلى أكثر من 300 شخص، بحسب وزير في الحكومة.

وبلغت قوة الهزة الارتدادية 5.9 درجة على مقياس ريختر، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقد تسبب في حدوث حالة من الذعر بين السكان.

وروى شاهد يدعى سري لقسمي "كنا عالقين في ازدحام السير أثناء قيامنا بتوزيع المساعدات، وفجأة شعرنا وكأن سيارتنا اهتزت من الخلف. كان الزلزال قويا جدا".

ولم يتضح حجم الأضرار الناجمة عن الهزة، لكن الزلزالين السابقين تركا شقوقا في جدران وأسقف، ما جعل البنايات الضعيفة عرضة للانهيار تماما.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ وفيزياء الأرض إن مركز الزلزال كان في شمال شرق الجزيرة، وقالت إنه لا يملك القدرة على التسبب في تسونامي.

​زلزال الأحد

وأعلن وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو الخميس أن الزلزال الذي وقع الأحد الماضي وبلغت قوته 6.9 درجة أدى إلى مقتل 319 شخصا، لكن عدة وكالات تحدثت عن أعداد أكبر من القتلى في ذلك الزلزال مقارنة بالأرقام الرسمية.

وقد أدى الزلزال إلى تضرر آلاف المنازل وتشريد أكثر من 150 ألف شخص.

ودفن بعض أقارب القتلى ذويهم وسط حالة من الحزن الشديد، وتوجه أطباء إلى مصابين بكسور لم يتلقوا العلاج بعد.



وقال الصليب الأحمر إنه يركز على توفير مساعدات إغاثية لحوالي 20 ألف شخص.