ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار مايكل

ارتفع عدد القتلى جراء الإعصار مايكل إلى 18 حتى الأحد بعد العثور على قتيل في ولاية فيرجينيا.

وقالت تقارير إن ثمانية أشخاص قضوا في فلوريدا وستة في فيرجينيا وثلاثة في نورث كارولاينا وواحدا في جورجيا.

وتتواصل عمليات البحث عن جثث مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.

وقال مكتب حاكم فلوريدا ريك سكوت إنه جرى نشر أكثر من 1700 فرد من عناصر البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن سبع فرق إنقاذ بحري سريع فضلا عن مشاركة نحو 300 سيارة إسعاف.

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الهاتف استعانت فرق الإنقاذ في الولايات المتضررة بالكلاب المدربة على البحث عن الجثث وطائرات مسيرة ومعدات ثقيلة للوصول إلى الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على مئات الأشخاص الذي وردت بلاغات بفقدانهم الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس دونالد ترامب ولايتي فلوريدا وجورجيا هذا الأسبوع لتفقد الأضرار.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ملتزم بالكامل بمساعدة الولايات والوكالات المحلية خلال عملية التعافي من الإعصار.