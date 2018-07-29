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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان

آثار الحريق التي وقع في قرية ماتي قرب أثينا

ارتفعت الأحد حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت شرق العاصمة اليونانية أثينا منذ الإثنين الماضي إلى 91 قتيلا على الأقل في حين بدأت عملية التعرف على هويات الضحايا.

وأفاد المسؤولون اليونانيون بأن 25 شخصا في عداد المفقودين بعد ستة أيام من الحريق الذي وقع في قرية ماتي قرب أثينا.

ولم يسبق للمسؤولين اليونانيين أن قدموا إحصائيات عن المفقودين.

وتظهر قاعدة البيانات التي يحتفظ بها مركز أبحاث وبائيات الكوارث في بروكسل أن هذا الحريق هو الأكثر فتكا في أوروبا منذ عام 1900.

ولقيت الغالبية العظمى من الضحايا حتفها في الحريق نفسه، رغم أن عددا مات غرقا في البحر أثناء فرارهم من النيران.

وظل عشرات الغواصين المتطوعين، وبعضهم من قوات البحرية المتقاعدين، يفتشون في مياه البحر الأحد بحثا عن جثث مزيد من الضحايا المحتملين.

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