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ارتفاع أسعار الذهب في إيران لـ'أسباب نفسية'

يتزامن ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض سعر العملة الإيرانية (أرشيف)

شهدت أسواق الذهب في إيران ارتفاعا متزايدا في الآونة الأخيرة وصل إلى ذروته الثلاثاء، بعد أن بلغ سعر القطعة الذهبية الواحدة مليونين و537 ألف تومان، وهو رقم قياسي حسب ما نشرت وكالة "مهر" للأنباء.

ويتزامن ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض حاد في قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "مهر" عن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف قوله إن "الارتفاع في الأسعار ناتج إلى حد كبير عن عوامل دولية .. وأسباب نفسية".

وشهدت إيران موجة احتجاجات بداية العام الحالي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة، وتدخل النظام الإيراني في سورية وعدد من دول المنطقة.

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