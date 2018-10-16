اختفاء خاشقجي.. بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي

أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء أن وزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصل إلى الرياض لبحث قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، سيلتقي، بالإضافة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية إن بومبيو سيلتقي ولي العهد السعودي في عشاء الثلاثاء بعد أن يلتقي العاهل السعودي لبحث مصير خاشقجي الذي فقد منذ دخوله قنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وسفير الرياض في واشنطن خالد بن سلمان في استقبال بومبيو لدى وصوله صباح الثلاثاء.

وتتزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" والذي كان ينتقد سلطات بلاده.

وكان ترامب صرح الإثنين أن العاهل السعودي نفى في اتصال هاتفي معه "بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء" حول خاشقجي. وأضاف تعليقا على معلومات تحدثت عن قتل الصحافي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول "بدا لي أن الأمر قد يكون حصل على أيدي قتلة غير منضبطين".

وبدأت الشرطة التركية مساء الإثنين تفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي.

وتأتي زيارة بومبيو بعد ورود تقارير في وسائل إعلام أميركية حول اعتزام السعودية الإقرار بمقتل خاشقجي خلال استجواب جرى بشكل خاطئ.

وقالت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مصدرين لم تسمهما، إن الرياض تعد تقريرا يفيد أن خاشقجي قتل خلال استجواب جرى بشكل خاطىء بنية خطفه.