اختفاء خاشقجي.. بومبيو يلتقي أردوغان

أعربت تركيا عن أملها دخول مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول الأربعاء في إطار التحقيق في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، وفق ما صرح به وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد اجتماع مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.

وقال أوغلو إن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي كانت "مفيدة ومثمرة".

ولم تفتش الشرطة التركية مقر إقامة القنصل السعودي الذي غادر اسطنبول الثلاثاء متوجها إلى الرياض، لتعذر انضمام مسؤولين سعوديين إليها.

وأجرى فريق تركي سعودي مشترك تفتيشا واسعا للقنصلية السعودية، قال مسؤولون أتراك في أعقابها إن خاشقجي قتل بداخلها.

تحديث (8:52 ت.غ)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إلى أنقرة لإجراء محادثات مع القادة الأتراك حول قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وبدأ بومبيو القادم من السعودية فور وصوله، لقاء في قاعة الشخصيات الكبرى في مطار أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين الأتراك.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة أنقرة.

وكان بومبيو قد قال في ختام محادثاته في الرياض الثلاثاء إن القادة السعوديين وعدوا بألا يستثنوا أحدا في تحقيقاتهم بشأن اختفاء خاشقجي.

وقال بومبيو للصحافيين المسافرين معه قبل أن تقلع طائرته من الرياض إلى أنقرة، إن القادة السعوديين "وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف التحقيقات أنه يجب أن يحاسب".

وتزامنا مع زيارة بومبيو لأنقرة، نشرت الصحافة الموالية للحكومة التركية معلومات جديدة تتحدث عن تعذيب وقتل الصحافي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي عناصر أمن سعوديين.

وطالب الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بأن يطبق مبدأ "قرينة البراءة" لصالح السعودية في إطار الأزمة التي أثارها اختفاء خاشقجي.