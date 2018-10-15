اختفاء خاشقجي.. ترامب: قتلة غير منضبطين قد يكونون وراء ما حدث

أشار الرئيس دونالد ترامب الاثنين إلى احتمال أن يكون الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اعتبر مفقودا منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، قد يكون قتل على أيدي "قتلة غير منضبطين".

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض "لقد نفى الملك (السعودي) بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء".

وأضاف: "لا أريد التكهن بمكانه (خاشقجي)، إلا أنه بدا لي أن الأمر قد يكون حصل على أيدي قتلة غير منضبطين. من يعلم"؟.

تحديث (14:15 تغ)

قال الرئيس دونالد ترامب إنه تحدث الاثنين هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول ملف اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أن بن عبد العزيز "نفى أي علم بما قد يكون حدث لـ "مواطننا السعودي". وقال (الملك السعودي) إنهم يعملون عن كثب مع تركيا للعثور على إجابة" في مسألة اختفاء خاشقجي إثر دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وأضاف الرئيس ترامب أنه سيوفد "على الفور" وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للقاء العاهل السعودي.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2018

وكان العاهل السعودي "أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في إسطنبول"، حسبما نقلت وكالات أنباء في وقت سابق الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أنه بناء على طلب الرئيس ترامب فإن وزير الخارجية سيسافر الاثنين إلى الرياض، موضحة أن "الرئيس دعا إلى فتح تحقيق سريع وشامل في إختفاء الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي".

تحديث (12:55 تغ)

قال مسؤول سعودي الاثنين إن العاهل سلمان بن عبد العزيز أمر بفتح تحقيق داخلي في قضية الصحافي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول الذي ليس مصرحا له الحديث علنا لوكالة رويترز إن "الملك أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في إسطنبول".

ويجري فريق تركي سعودي مشترك مساء الاثنين تفتيشا في مبنى القنصلية السعودية، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.

واختفت آثار الصحافي السعودي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله القنصلية لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وتعتقد تركيا أن خاشقجي، وهو من المنتقدين البارزين للحكومة السعودية ويقيم في الولايات المتحدة، قتل داخل القنصلية وتم نقل جثمانه، لكن المملكة تنفي هذه المزاعم. وتطالب العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الرياض بكشف مصير خاشقجي.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أتراك أبلغوا نظراءهم الأميركيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي، وهو ما تنفيه السعودية.