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اختفاء خاشقجي.. العاهل السعودي يتصل بأردوغان

لقاء سابق بين أردوغان والملك سلمان، أرشيف

أجرى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الأحد اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا خلالها قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان أن الملك سلمان شكر أردوغان على "ترحيبه بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف البيان أن العاهل السعودي أكد حرص بلاده على علاقاتها مع تركيا بالقول "لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة".

وتشير تقارير صحافية أميركية وتركية إلى احتمال مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وتورط مسؤولين سعوديين في ذلك.

وكان وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوا الأحد الحكومة السعودية إلى تقديم "رد كامل ومفصل" حول قضية اختفاء خاشقجي.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالوصول إلى حقيقة حادثة اختفاء خاشقجي، وقال إنه سيكون هناك "عقاب شديد" إذا ثبت أن الحكومة السعودية هي من قتلته.

وأصدرت عدة دول عربية من بينها مصر والأردن والإمارات والبحرين بيانات "تساند" فيها السعودية على خلفية قضية اختفاء خاشقجي.

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