اختفاء حقوقي صيني يوم إطلاق سراحه

قالت زوجة أحد المحامين الصينيين البارزين في مجال حقوق الإنسان إن زوجها اختفى في يوم الإفراج عنه من السجن.

وذكرت جين بيانلينغ زوجة المحامي الصيني المعروف في دفاعه عن حقوق الإنسان جيانغ تيانيونغ، أن مناصري زوجها وصلوا الخميس إلى مكان احتجازه في مقاطعة هينان ترقبا للحظة إطلاق سراحه، لكنهم فوجئوا عندما أخبرهم حراس السجن أن المحامي خرج من السجن وأقله من هناك أناس مجهولو الهوية.

وأخبرت جين وكالة أسوشيتد برس من منزلها في لوس أنجليس أن شقيقة جيانغ ووالده مفقودان أيضا منذ ظهر الأربعاء، وكان من المفترض أن يكونا قد تمت مرافقتهما إلى السجن من قبل رجال الأمن.

وحكم على جيانغ في عام 2017 بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض على تقويض سلطة الدولة، وهو معروف بدفاعه عن متهمين بقضايا سياسية من بينهم الناشط الحقوقي الصيني المنشق تشن غوانغ تشينغ.