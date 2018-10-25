اختفاء جزيرة في هاواي إثر إعصار

اختفت جزيرة في ولاية هاواي الأميركية بعدما غمرتها الأمواج العالية التي صاحبت إعصار والاكا الذي ضرب المنطقة خلال الشهر الجاري.

وقال مسؤولون الإثنين إن جزيرة "إيست أيلاند" التي تعد جزءا من محمية "باباهانوموكواكيا" البحرية، قد اختفت.

وكانت هذه الجزيرة موطنا لفقمة هاواي البحرية والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض.

ويعتبر إعصار "والاكا" أحد أكثر أعاصير المحيط الهادي قوة على الإطلاق، إذ بلغت سرعة رياحه 160 ميلا في الساعة وتم تصنيفه كإعصار من الفئة الخامسة.

وقال علماء إن قوة الإعصار والارتفاع الهائل لمستويات مياه البحر يرجعان إلى تغير المناخ، والذي أدى إلى اختفاء الجزيرة في نهاية الأمر.