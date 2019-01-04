اختبار تنفس للكشف عن السرطان

أطلق باحثون تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كان اختبار التنفس يمكن أن يكشف عن الإصابة بالسرطان.

ويرغب الباحثون في معرفة ما إذا كان يمكن التقاط إشارات من أنواع مختلفة من السرطان في أنماط جزيئات التنفس.

وسيقوم فريق أبحاث السرطان في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة بجمع عينات تنفس من 1500 شخص بعضهم مصابون بالسرطان.

وإذا ما اعتمدت هذه التكنولوجيا، فإن هناك أملا في أن يتم استخدام اختبارات التنفس في العيادات الطبية لتحديد ما إذا كان المرضى بحاجة إلى إحالة لمزيد من الاختبارات.

ويقول الباحثون إن من الممكن استخدام هذه التقنية إلى جانب اختبارات الدم والبول لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة.

ولكن هذا الأمر قد يحتاج لنحو عامين وهو الموعد المتوقع لظهور نتائج هذه التجارب السريرية.