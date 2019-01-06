احذر! تطبيقات للطقس تتجسس عليك

تطبيقات الطقس هي الأكثر شيوعا على الهواتف الذكية، نظرا لأهميتها في حياتنا اليومية لأن كثيريين يحرصون على متابعة أحوال الطقس قبل الخروج من المنزل.

لكن عليك الحذر فليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ما يزعم أنه يقدم لك خدمة متابعة أحوال الجو فقط هو صادق تماما.

تقارير أميركية نشرت مؤخرا حذرت من أن بعض تطبيقات الطقس تبيع المعلومات المتعلقة بمواقع المستخدمين الجغرافية لجهات إعلانية أو وسطاء إعلانات.

موقع Motherboard حذر من أن تطبيقات الطقس من أخطر التطبيقات التي يمكن أن تحملها على هاتفك، لأن تصميمها لا يتطلب مهارات كبيرة، وهو ما يفسر وجود العديد منها في سوق التطبيقات.

مدينة لوس أنجليس رفعت دعوى قضائية الخميس الماضي ضد الشركة المالكة لتطبيق The Weather Channel واتهمتها باستخدام مواقع مستخدمي التطبيق الجغرافية، وعددهم حوالي 45 مليون مستخدم نشط شهريا، لأغراض تجارية.

صحيفة نيويورك تايمز كانت قد ذكرت أن تطبيق WeatherBug يبيع بيانات المواقع لجهات ثالثة مشكوك فيها.

موقع TNW في تقرير له حول الموضوع ذكر أن تطبيق Accuweather متهم بأنه يبيع بيانات المستخدمين حتى في حالة إغلاق المستخدم خاصية تحديد المواقع.

ومؤخرا، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن تطبيق Weather Forecast — World Weather Accurate Radar يبيع ليس فقط بيانات المواقع بل أيضا البيانات التعريفية الخاصة بالهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.