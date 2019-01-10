احذر.. الدهون الزائدة تقلص مخك!

هل يرتبط حجم البطن بحجم المخ؟

باحثون بريطانيون يعتقدون أن هناك رابطا بين الدهون الزائدة في الجسم وبين تقلص حجم المخ.

الدراسة الحديثة التي نشرت نتائجها دورية "نيورولوجي" المتخصصة، شملت 9652 شخصا متوسط أعمارهم نحو 55 عاما، و29 بالمئة منهم يعانون سمنة مفرطة.

ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة الأستاذ بجامعة لوبورو البريطانية مارك هيمر إن "بحثنا تناول مجموعة كبيرة من الناس، ووجدنا أن السمنة المفرطة، وبالأخص حول الخصر، يمكن ربطها بتقلص حجم المخ".

الباحثون قاموا بحساب مؤشر كتلة الجسم BMI للمشاركين في الدراسة، ونسبة محيط الخصر إلى طول الجسم ثم أجريت فحوص بالرنين المغناطيسي لقياس حجم المادة الرمادية والخلايا ومختلف أقسام المخ.

ومع اعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على حجم المخ، كالسن والنشاط البدني والتدخين وارتفاع ضغط الدم، توصل الباحثون إلى أن مؤشر كتلة الجسم المرتفع مرتبط بتقلص طفيف في حجم المخ وأنه في حال وجود مؤشر عال ونسبة محيط خصر إلى طول مرتفعة يؤثر ذلك بالسلب على حجم المادة الرمادية في المخ.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 1291 ممن لديهم أعلى BMI ومتوسط خصر كان لديهم متوسط حجم مادة رمادية يقدر بـ 786 سنتيمتر مكعب وهو أقل متوسط في العينة، مقارنة بأكثر من ثلاثة آلاف شخص آخر يتمتعون بوزن صحي كان متوسط حجم المادة الرمادية لديهم 789 سنتيمتر مكعب.