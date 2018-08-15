احذروا الشيخوخة المبكرة

ليست السيدات والفتيات فقط من يشعرن بالقلق من التقدم بالعمر وآثاره على الوجه والجسد، وإنما الرجال أيضا، وفق دراسات واستطلاعات حول هذا الموضوع.

وكان خبر تم تداوله على الإنترنت مؤخرا حول تعديل الأمم المتحدة للسُلم العمري، قد استحوذ على متابعة واسعة مع أنه لم يكن صحيحا.

وفقا للخبر المتداول، فإن الامم المتحدة، حددت المراحل العمرية على غير ما هو متعارف عليه، ومنه أن الشيخوخة تبدأ مثلا من عمر الثمانين، أما مرحلة الشباب فتبدأ من سن الأربعين.

طبعا مثل هذا الخبر، الذي لا علاقة للمنظمة الدولية به، لاقى ردود فعل مرحبة وأثار سعادة بالغة عند بعض من يعنيهم الأمر.

ونحن بدورنا قررنا طرحه على الدكتور رامز طه، استشاري الطب النفسي، الذي حذر من الإحساس بالشيخوخة المبكرة.