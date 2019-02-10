هل تأكل البقوليات؟ لا تندهش من هذه المعلومات

لأول مرة يخصص العالم يوما عالميا لمحصول "البقول"، فهو أحد أهم مصادر الغذاء الغني بالمواد الحيوية للجسم، والذي ينتج بسهولة. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضى القرار رقم 73 / 251، بناء على توصية من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" باعتبار يوم 10 شباط/فبراير يوما عالميا للبقول . وتعد البقوليات مصدرا جيدا للبروتينات، حيث تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم والفوليت والمغنيسيوم والدهون المفيدة، ما يجعلها بديلا للحوم التي تحتوي على مستويات علية من الدهون والكوليسترول.

والبقوليات تشمل الفاصولياء المجففة والعدس والبازلاء، وهذه الثلاثة هم الأكثر إستهلاكا من بين جميع أنواع البقول، بحسب منظمةالأغذية والزراعة- الفاو. لا تشمل البقول المحاصيل التي تحصد خضراء مثل الفاصولياء والباذلاء الخضراء، اللتان تصنفتان من فئة الخضروات. ويستبعد من البقول أيضا النباتات التي تستخلص منها الزيوت مثل فول الصويا والفول السوداني. ويعود تاريخ استهلاك البقول إلى 10 آلاف سنة على الأقل، كما أنها من بين الأطعمة الأكثر استهلاكا حول العالم، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

​لماذا هي محاصيل مهمة؟ البقول محاصيل أساسية لعدة أسباب، فهي غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على الكثير من البروتين، ويجعلها ذلك مصدرا مثاليا للبروتين، خاصة في المناطق التي يتعذر فيها الحصول على اللحوم ومنتجات الألبان ماديا أو اقتصاديا. وتساعد البقول في تخفيف حدة الآثار الناجمة عن تغير المناخ بالحد من الاعتماد على الأسمدة الاصطناعية، والبقول بالنسبة للمزارعين محصول هام يمكنهم بيعه أو يمكنهم استهلاكه هم وأسرهم.