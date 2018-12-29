الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي أثار مقتله ضجة عالمية قد يكون أحد ضيوف شرف احتفال ليلة رأس السنة الجديدة الاثنين في ميدان تايمز سكوير الشهير في مدينة نيويورك.

تحالف تايمز سكوير الذي ينظم الاحتفال السنوي المميز بطقس إسقاط كرة الاحتفال قبل منتصف الليل، اختار اللجنة الدولية لحماية الصحفيين لمنح ممثليها شرف بدء إسقاط الكرة.

وقال تيم تومكنز رئيس التحالف إن هجومين استهدفا الصحافيين في عام 2018 أزعجا منظمي الاحتفال، وهم يتباحثون في الخريف بشأن من سيعطونه شرف بدء إسقاط كرة الاحتفال.

الأول هو مقتل خاشقجي، كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست، والذي كان مقيما بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في تركيا. والثاني هو إطلاق نار في صالة تحرير صحيفة كابيتال، وهي صحيفة محلية في أنابوليس بولاية ماريلاند، والذي قتل فيه خمسة موظفين.

وأوضح تومكنز في مقابلة مع وكالة "رويترز": "كانت قضية كبيرة خلال العام"، مشيرا إلى الهجمات على الصحافيين. وأشار إلى أن اسم ميدان تايمز سكوير جاء من صحيفة "نيويورك تايمز" وإن ناشرا في الصحيفة هو أدولف أوكس هو من بدأ تقليد إسقاط الكرة في عام 1907.

وقال جول سايمون المدير التنفيذي في لجنة حماية الصحفيين إن تحالف تايمز سكوير اتصل بجماعته بسبب "إدراك أن الصحافة والصحفيين على وجه الخصوص مهددون ويتعرض دورهم للتشكيك".

وسيكون سايمون، الذي قال إنه يمضي ليلة رأس السنة عادة مع زوجته في جبال وايت في نيو هامبشير، في مركز الضوء خلال الاحتفالات في تايمز سكوير إذ سينضم إلى رئيس البلدية بيل دي بلازيو في بدء إسقاط الكرة قبل دقيقة من منتصف الليل.

وستنضم مجموعة من الصحفيين من منافذ إخبارية أميركية ودولية إلى سايمون على المنصة. وقال تحالف تايمز سكوير الجمعة إنه يضع اللمسات الأخيرة على قائمة الصحفيين.

وحظي في السنوات السابقة بشرف ضغط زر إسقاط الكرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وواحدة من قدامى المحاربين في حرب العراق وسونيا سوتومايور القاضية في المحكمة العليا والمغنية ليدي غاغا.