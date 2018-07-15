احتجاجات في العاصمة المغربية على سجن نشطاء الريف

خرج عشرات آلاف المغاربة الأحد إلى شوارع العاصمة الرباط احتجاجا على سجن قياديين في حركة احتجاجية بمنطقة الريف.

ورفع المتظاهرون صورا للنشطاء المحتجزين ولوحوا بالأعلام الأمازيغية، وهتفوا قائلين: "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"الشعب يريد سراح المعتقل".

وكانت محكمة في الدار البيضاء قد قضت بسجن 39 شخصا من بينهم ناصر الزفزافي قائد الحركة الاحتجاجية التي تعرف باسم "حراك الريف"، لفترات تصل إلى 20 سنة بسبب الحركة التي هزت المغرب في أواخر 2016 وأوائل 2017.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة في مدينة الحسيمة شمالي البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وكان المحتجزون وأسرهم قد دعوا إلى مسيرة يوم الأحد، والتي شارك فيها أمازيغ وأحزاب المعارضة اليسارية وجماعات حقوقية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة.