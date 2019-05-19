Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

احتجاجات طلابية في الجزائر

تظاهرات سابقة في الجزائر

نظم طلاب جزائريون احتجاجات في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر صالح وبمحاسبة "رموز الفساد".

وأكد الطلبة رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو.

وتأتي تظاهرات الطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة، وتزامنا مع اليوم الوطني للطالب في الجزائر.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، دعا في بداية الشهر المحتجين إلى "الحوار مع مؤسسات الدولة، لكنه أكد أن الانتخابات الرئاسية هي "الحل الأمثل" للخروج من الأزمة.

وعاد الجزائريون للتظاهر يوم الجمعة الثالث عشر على التوالي والثاني خلال شهر رمضان، رافضين الانتخابات ومطالبين برحيل "النظام" بكل رموزه.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG